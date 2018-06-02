[02/يونيو/2018]
المحويت - سبأ:
استعرضت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم تقارير فرق تحصيل الإيرادات بمديرية ملحان خلال الفترة الماضية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية ملحان محمد هيجان إلى الصعوبات التي تواجه تحصيل وتوريد الزكاة ، وآلية تحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتراكمة .
وفي الاجتماع حث مدير عام مكتب الواجبات محمد عبدالكريم على سرعة معالجة الصعوبات والتحديات التي تعيق عملية التحصيل والتوريد أولا بأول إلى البنك المركزي .
وأكد أهمية دفع المبالغ المتأخرة من الزكاة و كذا تكثيف الجهود بين السلطة المحلية والعقال والأمناء بالمديرية لمتابعة تحصيل وتوريد الواجبات الزكوية .
حضر الاجتماع مدير وموظفو مكتب واجبات المديرية وعدد من عقال وأمناء المديرية
سبأ