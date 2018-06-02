ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 02:43:52م
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى مطار صنعاء الدولي
وصل صباح اليوم إلى مطار صنعاء الدولي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شذان يتوج بلقب بطولة الوحدة للفروسية للناشئين ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني
أحرز الفارس أيمن محمد شذان على جواده أرحب من مربط الرعد لقب منافسات قفز الحواجز لفئة الناشئين والتي جرت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة ضمن بطولة الوحدة للفروسية، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
عشراوي: الفيتو الأميركي دليل قاطع على الإفلاس الأخلاقي
مؤسسة رغد تستكمل حصر الأسر المحتاجة بصنعاء
تحطم طائرة عسكرية إيرانية في اصفهان
ماتيس: وجودنا العسكري في كوريا الجنوبية غير قابل للنقاش مع بيونغ يانغ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لجنة الواجبات تستعرض تقارير التحصيل في مديرية ملحان بالمحويت
[02/يونيو/2018]
المحويت - سبأ:

استعرضت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم تقارير فرق تحصيل الإيرادات بمديرية ملحان خلال الفترة الماضية.


وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية ملحان محمد هيجان إلى الصعوبات التي تواجه تحصيل وتوريد الزكاة ، وآلية تحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتراكمة .

وفي الاجتماع حث مدير عام مكتب الواجبات محمد عبدالكريم على سرعة معالجة الصعوبات والتحديات التي تعيق عملية التحصيل والتوريد أولا بأول إلى البنك المركزي .

وأكد أهمية دفع المبالغ المتأخرة من الزكاة و كذا تكثيف الجهود بين السلطة المحلية والعقال والأمناء بالمديرية لمتابعة تحصيل وتوريد الواجبات الزكوية .

حضر الاجتماع مدير وموظفو مكتب واجبات المديرية وعدد من عقال وأمناء المديرية

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة رغد تستكمل حصر الأسر المحتاجة بصنعاء
أمسية رمضانية في صنعاء القديمة إحياءً لأربعينية الرئيس الصماد
محافظ الجوف يوجه باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة أضرار السيول
ورشة عمل بصنعاء لمناقشة الدليل النمطي الوطني لمستشفيات المديريات
ألف و 30 اشتراك جديد في الهاتف الثابت والإنترنت بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول
مصرع عشرات المرتزقة بينهم سودانيين في كسر زحوفات وعمليات قنص
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى مطار صنعاء الدولي
أربعة مواطنين ضحايا قصف سعودي و سلسلة غارات على ثلاث محافظات
أمسية رمضانية لأبناء الحديدة بصنعاء تناقش الأوضاع في المحافظة
القبض على ثلاثة عناصرمأجورة متورطة في اعمال لصالح العدوان في المحويت

العدوان السعودي على اليمن
أربعة مواطنين ضحايا قصف سعودي و سلسلة غارات على ثلاث محافظات
[02/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على ميدي
[01/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية حرف سفيان بعمران 
[01/يونيو/2018]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف سعودي على رازح في صعدة 
[01/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by