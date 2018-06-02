مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى مطار صنعاء الدولي وصل صباح اليوم إلى مطار صنعاء الدولي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية. يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال. شذان يتوج بلقب بطولة الوحدة للفروسية للناشئين ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني أحرز الفارس أيمن محمد شذان على جواده أرحب من مربط الرعد لقب منافسات قفز الحواجز لفئة الناشئين والتي جرت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة ضمن بطولة الوحدة للفروسية، ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن.