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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 02:43:52م
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  رياضة
الصربي ديوكوفيتش يتأهل لدور الـ16 ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس
[02/يونيو/2018]
باريس- سبأ:

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش البطل السابق لدور الـ16 ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه بصعوبة على الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت 6-4 و6-7 و7-6 و6-2 في الدور الثالث للبطولة الليلة الماضية.


ولا يزال ديوكوفيتش يكافح من أجل استعادة مستواه الذي قاده لإحراز 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وحطم مضربه غضبا في نهاية المجموعة الثانية قبل أن يستعيد الهدوء ويضرب موعدا في دور الـ16 مع الاسباني المخضرم فرناندو فرداسكو.

ولم يكن الأمر مريحا أبدا للاعب الصربي البالغ من العمر 31 عاما حيث وجد نفسه في مأزق في المجموعة الثالثة عندما خسر إرساله وهو متأخر 3-4.

لكنه استعان بأسلحته القديمة ورد بكسر إرسال منافسه في الشوط التالي قبل أن يفوز بالشوط الفاصل ليصبح على بعد مجموعة واحدة من الانتصار.

وبدأت ثقة باوتيستا أجوت المصنف 13، والذي كان يلعب بعد أيام قليلة من وفاة والدته، تهتز في المجموعة الرابعة ليستفيد ديوكوفيتش من هذا الأمر ويحسم المباراة لصالحه.

وبلغ ديوكوفيتش الآن دور الستة عشر في بطولة من الأربع الكبرى للمرة 43 ليحتل المركز الثاني عبر العصور خلف روجر فيدرر.

سبأ
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