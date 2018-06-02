[02/يونيو/2018]
الجوف ـ سبأ:
وجه محافظ الجوف سام الملاحي اليوم المكاتب التنفيذية باتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة أضرار السيول الجارفة التي شهدتها بعض مناطق المحافظة.
وكلف المحافظ الملاحي مكتب صندوق النظافة و التحسين بتحريك معدات الشق لتعديل مسار السيول بمديرية المطمة وتخفيف الخطر عن المنازل والممتلكات والاستعداد لمواجهة طوارئ السيول في بقية المديريات.
ودعا المنظمات للتدخل العاجل ومساندة جهود السلطة المحلية في تقديم المساعدات للمتضررين وتخفيف معاناتهم ..
وشهدت بعض مناطق محافظة الجوف هطول أمطار غزيرة وتدفق سيول جارفة ألحقت أضراراً بالغة بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين والطرقات العامة وخصوصاً في مديريتي المطمة والمراشي.
سبأ