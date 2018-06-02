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آخر تحديث: السبت، 02 - يونيو - 2018 الساعة 02:43:52م
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بلجيكا تعتزم إعادة افتتاح متحف أفريقيا برؤية جديدة في ديسمبر القادم
[02/يونيو/2018]
بروكسل- سبأ:

تعتزم السلطات البلجيكية إعادة فتح متحف أفريقيا بعد سنوات من التجديد والتطوير، والذي كان من قبل يحتفي بالماضي الاستعماري للبلاد لكنه سيفتتح من جديد برؤية نقدية أكثر لتلك الحقبة من التاريخ.


ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مدير المتحف الذي سيعاد افتتاحه في ديسمبر جيدو جريزيلس، القول: "نأمل في أن نقدم قصة جديدة.. هذه الرواية الجديدة في متحفنا".

وأنفقت الحكومة البلجيكية 66 مليون يورو (77 مليون دولار) لتحديث المتحف المقام في مبنى فخم بطراز معماري كلاسيكي حديث تحيط به حديقة شاسعة على مشارف العاصمة بروكسل.

وستتيح المساحة الإضافية التي أضيفت للمتحف بعد التجديد الفرصة لتنويع المعروضات لتشمل مجموعة من قطع الفن المعاصر من أفريقيا الوسطى.

وواجه المتحف، المليء بالقطع الأثرية التاريخية ومجسمات الحيوانات البرية، انتقادات متكررة بسبب تجاهله للأعمال الوحشية التي وقعت في ذلك العهد إذ يقدر أن ملايين من مواطني الكونجو قتلوا عندما كانت الكونجو إقطاعية تابعة للملك ليوبولد الثاني في أواخر القرن الـ19 قبل أن تصبح مستعمرة للدولة البلجيكية.

وأبقى المتحف على عرض تمثال ذهبي لمبشر أوروبي وهو يحمل طفلا أفريقيا وكتبت أسفله لافتة تقول "بلجيكا تجلب الحضارة إلى الكونجو" لكن سيتم شرح السياق التاريخي لتلك القطعة الفنية بطريقة مختلفة.

سبأ
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