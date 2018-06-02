محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة عمل بصنعاء لمناقشة الدليل النمطي الوطني لمستشفيات المديريات صنعاء - سبأ:

بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بمناقشة وإقرار الدليل النمطي الوطني لمستشفيات المديريات وإقرار تحديث الدليل الوطني للوحدات والمراكز الصحية .



تهدف الورشة في ثلاثة أيام بمشاركة مدراء مكاتب الصحة في عدد من المحافظات ومدراء مستشفيات المديريات والوحدات الصحية والمراكز وعدد من المنظمات الدولية ، إلى الإقرار الفني والرسمي لمسودات الدليل النمطي الوطني للوحدات والمراكز الصحية ومستشفيات المديريات.



وتستعرض الورشة التي ينظمها قطاعي الخدمات والتخطيط بوزارة الصحة العامة والسكان ، الوضع الصحي في اليمن وتأثير العدوان عليه ، وكذا الآلية المتبعة في إعداد الدليل النمطي الوطني لمستشفيات المديريات .



وسيناقش المشاركون عبر مجموعات عمل الخدمات والسجلات والأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والمكتبية والبنية التحتية والرسومات الهندسية.



وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أهمية الورشة التي تأتي في إطار توجهات وأولويات الوزارة في تفعيل المستشفيات الريفية.



وأشار إلى أن الوزارة اتفقت مع كل الشركاء في الداخل والخارج أن تقدم الخدمة الصحية عبر مستشفيات المديريات ، مشيراً إلى أن المواطنين سيلمسون الخدمات عند تفعيل هذه المستشفيات التي ستعمل على تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.



ولفت الدكتور المتوكل إلى أنه سيتم تقديم الخدمات كحزمة واحدة في مستشفى المديرية بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن جراء العدوان والحصار .



من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي أهداف وبرنامج الورشة ، مشيراً إلى أهمية الدليل النمطي الوطني لمستشفيات المديريات الذي سيعزز قدرات النظام الصحي في البلاد ويسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين .

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ