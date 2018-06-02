السيسي يؤدي اليمين القانونية لولاية ثانية أمام البرلمان المصري

القاهرة - سبأ:

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اليمين القانونية لولاية ثانية أمام مجلس النواب (البرلمان) بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.



وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في أغسطس 2012 ثم أعلن في يوليو 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.. وأٌنتخب السيسي رئيسا في العام التالي.. وحصل على 97 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي لكن نسبة الإقبال بلغت 41 في المائة.



وبعد أن أدى السيسي اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة.



ويذكر أن ولاية السيسي الجديدة هي الأخيرة له بنص الدستور.

[02/يونيو/2018]سبأ