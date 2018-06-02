ألف و 30 اشتراك جديد في الهاتف الثابت والإنترنت بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول

صنعاء - سبأ:

منح مكتب مؤسسة الاتصالات بمحافظة صنعاء ألفاً و 30 اشتراكاً جديداً في خطوط الهاتف الثابت و الإنترنت خلال الربع الأول من العام الجاري .



وأوضح تقرير صادر عن مكتب المؤسسة بالمحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن عدد خطوط الهاتف الثابت الجديدة التي تم منحها بلغ 715 خطاً و الإنترنت 315 نقطة جديدة .



إلى ذلك ذكر مدير مكتب مؤسسة الاتصالات بالمحافظة المهندس عبدالرزاق مشحم أن خطوط الهاتف الثابت التي منحها خلال العام الماضي بلغ ألفين و 296 خطاً .



وأشار إلى أن عدد نقاط الإنترنت المقطوعة في مديريات المحافظة عام 2017 م بلغت 173 نقطة وكذا تم إجراء عمليات نقل وتنازلات عن 57 نقطة أخرى .



وأرجع أسباب تدني المبيعات إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار فضلاً عن تعرض كابلات الاتصالات لعمليات نهب وسرقة في عدد من القرى بالمديريات

[02/يونيو/2018]سبأ