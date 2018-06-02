انخفاض أسعار الذهب بعد بيانات قوية بشأن الوظائف الأمريكية

نيويورك - سبأ:

انخفضت أسعار الذهب عند الإغلاق الليلة الماضية، بعد تقرير أقوى من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة عزز التوقعات لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، وهو ما دفع الدولار للصعود.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1293.46 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن كان تخطى مستوى 1300 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وهبطت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.4 في المائة لتبلغ عند التسوية 1299.3 دولار للأوقية.



وتنهي أسعار الذهب للمعاملات الفورية الأسبوع منخفضة حوالي 0.4 في المائة.



والذهب سريع التأثر بالزيادات في أسعار الفائدة التي تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، كما أنها تعزز الدولار المسعر به.



وارتفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهر أحدث تقرير شهري بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط التوقعات البالغ 188 ألف وظيفة.. كما وارتفعت الأجور بوتيرة قوية وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 16.41 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.4 في المائة.



وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 903.90 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في 100 يوم عند 1005.40 دولار.. وينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 في المائة.



وصعد البلاديوم 1.6 في المائة إلى 1000.75 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 2 في المائة.

[02/يونيو/2018]سبأ