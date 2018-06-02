مصرع عشرات المرتزقة بينهم سودانيين في كسر زحوفات وعمليات قنص

محافظات ـ سبأ:

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي بينهم سودانيين مصرعهم وأصيب آخرون في كسر زحوفات و عمليات قنص وقصف مدفعي وصاروخي استهدفهم في جيزان وعسير والساحل الغربي .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاً للجنود السعوديين في جبل قيس ، ودكت تجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في قرية المدرسة بجيزان .



وأشار المصدر إلى تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه في تبة الرمضة ، وقنص خمسة من مرتزقة الجيش السعودي في المعايين .



وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون خلال كسر زحف لهم غرب مجازة في عسير ، كما صد أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي والجنود السودانيين قبالة منفذ علب ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد منهم وإحراق عدد من الآليات .



وفي جبهة الساحل الغربي ذكر المصدر أنه تم استهداف آليتين محملتين بالمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما ، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مصرعهم إثر استهداف تجمعاتهم .



ولفت المصدر إلى قنص ستة من الغزاة والمرتزقة في الجبهة نفسها .

[02/يونيو/2018]سبأ