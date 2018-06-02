استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

الخليل - سبأ:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارة جابر قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، في البلدة القديمة من مدينة الخليل.



وقالت الوزارة في بيان لها إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب رامي وحيد حسن صبارنه (36 عاما) بعد إصابته بالرصاص وأٌعلن عن استشهاده في وقت لاحق.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية وشهود عيان، القول: إن جنود الاحتلال المتمركزين في حارة جابر، قرب الحرم الإبراهيمي، أطلقوا النار على الشاب صبارنة، أثناء تأديته عمله على جرافة صغيرة حيث يعمل منذ الفجر رفقة متعهد لتوسعة الطريق وتأهيل البنية التحتية في المنطقة، ما أدى إلى إصابته.



وأضافت المصادر، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الشاب المصاب، والذي أعلن عن استشهاده في وقت لاحق.



وأوضح الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، الذي يقطن المنطقة القريبة من مستوطنة (كريات اربع) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل أن صبارنه أثناء قيادته جرافته الصغيرة وبسبب ارتفاع صوتها تجاوز جنود الاحتلال ولم يستمع لندائهم عليه بالتوقف وهو لم يشكل أي خطر عليهم لكنهم أطلقوا عليه الرصاص وأصابوه وتركوه ينزف على الأرض ومنعوا طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمنطقة وتقديم العلاج له، ونقلوه بإسعاف إسرائيلية بعد تغطيته ولفه بكيس اسود.



وحسب جابر، فقد زعم جنود الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس في المكان.

[02/يونيو/2018]سبأ