محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القبض على ثلاثة عناصرمأجورة متورطة في اعمال لصالح العدوان في المحويت المحويت - سبأ:







القت الاجهزة الامنية في محافظة المحويت ، امس القبض على ثلاثة عناصر مأجورة متورطة في جرائم ماسة بالأمن والاستقرار، والقيام بأعمال لصالح دول تحالف العدوان .



واوضح مصدر امني بمحافظة المحويت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان شرطة المحويت بمديرية الطويلة ضبطت ثلاثة من العناصر الإجرامية كانت تعمل لصالح قوى الغزو والاحتلال.



واضاف ان تلك العناصر كانت تعمل على نشر الشائعات الكاذبة والترويج لها، والتحريض ضد النظام والقانون بهدف التخريب والاضرار بأمن وسكنية المجتمع .



واشار إلى ان المضبوطين سيتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية ، لينالوا جزائهم الرادع .



ولفت المصدر إلى ان قوى العدوان كثفت خلال هذه الفترة من انشطتها الاستخباراتية لبث ونشر الشائعات المغرضة مستخدمة عملائها على الارض إلى جانب ما تروج له عبر وسائل اعلامها المأجور لاستهداف الجبهة الداخلية .



ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الاجهزة الامنية لكشف الانشطة المشبوهة الساعية لاستقطاب ضعاف النفوس لاستخدمهم كأبواق إعلامية بقصد الاساءة والمساس بالروح المعنوية للجيش والمجتمع الصامد في مواجهة العدوان .



واكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة التعاطي مع شائعات العدو التحريضية الرامية إلى اثارة الكراهية والنعرات الحزبية والطائفية والمناطقية بهدف اغراق أبناء المجتمع في المهاترات والصراعات التافهة وإشغالهم عن قضياهم الاساسية في الدفاع عن السيادة والكرامة اليمنية .



ونوه بان الأجهزة الأمنية تتصدي بحسم لكل العابثين والمخربين والعملاء التابعين للعدوان ، وانها لن تتهاون مع العملاء واعداء الوطن وابواق العدوان ، ولن تتردد في إتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على أمن المجتمع واستقراره ، تطبيقا للقانون الذي يجرم التعاون والتخابر مع الغزاة وإعانة العدو سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو أي شكل من الأشكال .

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ