محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بالدفاع: القضاء على كتيبة كاملة من الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي (مصحح) صنعاء - سبأ:







قضت وحدة متخصصة من أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودة بأبطال تهامة وأبناء القبائل، على كتيبة كاملة من الغزاة والمرتزقة في منطقة الفازة جنوبي مديرية التحيتا على الساحل الغربي.



وأوضح مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوم على كتيبة أبو هارون من ما يسمى اللواء الخامس عمالقة بعد عملية استخباراتية ومعلوماتية دقيقة من خلف خطوط العدو وتمكنوا من القضاء على قيادات الكتيبة وأفرادها بالكامل.



وأشار المصدر إلى أن هذه العملية التي تأتي ضمن سلسلة عمليات سحق الغزاة والمرتزقة، نفذت بدقة واحترافية وأسفرت عن القضاء على كامل القوة البشرية للكتيبة واغتنام عتادها بالكامل وأسر 10 من أفرادها.



وأوضح المصدر أن الكتيبة مشكلة في أغلبها من أبناء المناطق الجنوبية.. لافتا إلى أن 75 قتيل وجريح من أفراد الكتيبة وصلوا إلى مستشفى المخا معظم المصابين حالتهم حرجة، فيما لازالت عشرات الجثث في منطقة الهجوم.



وعبر المصدر عن الفخر والاعتزاز بما يسجله أبناء الوطن الشرفاء من دعم منقطع النظير لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف المجالات ومنه المجال المعلوماتي وإسناد الدور الاستخباراتي والاستجابة لدعوة وتوجيهات قائد الثورة وقيادة الجيش واللجان الشعبية .



وأكد المصدر أن هذه العملية النوعية نموذج من الدروس التي سيلقنها أبطال الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني الحر لكل الغزاة والمعتدين ومن سار في فلكهم .



وعبر المصدر في ذات الوقت عن الأسف على أبناء المناطق الجنوبية وكل يتم التغرير به ليستخدم مطية للعدوان للنيل من وطنه وحريته واستقلاله .. داعيا إياهم للاعتبار من المصير الحالي والمستقبلي.

سبأ [02/يونيو/2018]سبأ