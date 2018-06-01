أمسية رمضانية بصعفان إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد الصماد [02/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

أقيمت بمديرية صعفان محافظة صنعاء أمسية رمضانية ضمت مناطق متوح والجرواح والمغارب بحضور وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه.



وأكدت الأمسية التي حضرها أعضاء السلطة المحلية ومشائخ وأعيان المناطق، أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد ورفاقه والسير على نهجه لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وشددت على أهمية تضافر الجهود لتطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد والاستمرار في دعم الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق النصر.



وأكد المشاركون على ضرورة استغلال الشهر الكريم في تعزيز الجبهة الداخلية وإرساء قيم الإخاء والتسامح والتكافل الاجتماعي لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.

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