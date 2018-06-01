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دلالة الفن واللون في القرآن في ندوة لنادي القصة بذمار
[02/يونيو/2018] ذمار - سبأ:
نظم نادي القصة بمحافظة ذمار أمس، ندوة دينية ثقافية عن دلالة الفن واللون في القرآن الكريم وعلاقتهما بالجمال في الشريعة الإسلامية في إطار البرنامج الثقافي الرمضاني للنادي.

وفي افتتاح الندوة أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق، أهمية الندوة في إبراز الجانب الجمالي والحضاري للدين الإسلامي واهتمامه بالفنون الهادفة لتعزيز مبادئه وقيمه السمحاء.

وأشاد بدور نادي القصة في تنشيط الحراك الثقافي والأدبي بالمحافظة من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والأدبية وإحياء الصباحيات والأمسيات القصصية المختلفة.

وقدمت في الندوة ثلاث أوراق، تناولت الأولى التي قدمها أستاذ اللغة العربية بجامعة ذمار الدكتور صالح اليعري دلالة اللون في القرآن الكريم مستشهدا بالآيات القرآنية الدالة على الألوان في جميع السور.

فيما تطرق رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية والعلوم في جامعة رداع بالبيضاء الدكتور محمد الجميمي في ورقة العمل الثانية إلى واقع الفن ودلالاته في الإسلام .

وتناولت الورقة الثالثة التي قدمتها رئيسة نادي القصة بذمار نبيهة محضور، العلاقة بين الفنون بكل أشكالها والجمال المستمد من الإبداع الإلاهي ودلالاته في القرآن والشريعة الإسلامية.

وأكدت الأوراق ارتباط الدين الإسلامي والقرآن الكريم بقيم الجمال والإبداع باعتبارها فطرة وقيم إنسانية مستمدة من جمال الطبيعة التي اتسمت بالإبداع الإلاهي .. مشيرة إلى أن الجمال الرباني تجلى في جماليات الخطاب القرآني وإعجازه البياني الذي يغرس في عقل المؤمن وقلبه الشعور بالجمال المبثوث في جنبات الكون.

حضر الندوة عضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير مكتب الزراعة هلال الجشاري ومدير مكتبة البردوني عبده الحودي وعدد من الأدباء والمثقفين بالمحافظة.
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