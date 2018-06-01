أمسية رمضانية بريف إب تناقش أوضاع المديرية والأداء الخدمي [02/يونيو/2018] إب - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية ريف إب الأوضاع في المديرية وسبل تعزيز الأداء الخدمي والتنفيذي والصعوبات التي تعترض سير العمل.



وتطرقت الأمسية بحضور رئيس جامعة الحديدة الدكتور عبدالله الشامي ونائب رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان، إلى الجوانب المتصلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان والتحشيد للجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وفي الأمسية ألقيت كلمات أكدت أن العدوان مهما استمر في جرائمه وحصاره لن يزيد أبناء الشعب اليمني إلا صمودا وثبات واستبسالا في مواجهته.



ودعت الكلمات إلى رفد الجبهات بقوافل العطاء من المال والرجال وفي المقدمة جبهات الساحل الغربي.



وأشارت إلى أن محافظة الحديدة هي من ضحى الشهيد الرئيس صالح الصماد بحياته من أجلها .. مؤكدين أن الشهيد حث الجميع على الدفاع عن الحديدة من أطماع الغزاة والمحتلين.

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