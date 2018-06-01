القبض على واحد من أخطر عملاء العدوان بمحافظة حجة [02/يونيو/2018] حجة - سبأ:

ضبط رجال الأمن بمديرية عاهم محافظة حجة، أمس، على واحدا من أخطر عملاء العدوان الأمريكي السعودي في المديرية.



واوضح مصدر امني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذا العميل كان يقوم برصد التحركات وتزويد العدوان بالمعلومات.



وأشار إلى أن عملية الضبط تمت اثر متابعة ورصد دقيق لتحركات المدعو ( ا . ح . ق) انتهت بالقبض عليه بعد تورطه في قضايا تمس أمن الوطن واستقراره وسيادته.



ولفت إلى ان المقبوض عليه رهن الاحتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء لينال جزاءه الرادع.

سبأ