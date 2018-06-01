مؤسسة يمن ثبات تدشن توزع ألف سلة غذائية لأسر المرابطين بالجبهات

الحديدة -سبأ:

دشنت مؤسسة يمن ثبات التنموية اليوم بمحافظة الحديدة توزيع السلة الغذائية لأسر المرابطين في الجبهات ومنها جبهة الساحل، الذين يدافعون عن الأرض والعرض.



وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي بالدور الإنساني للمؤسسة لدعم أسر المرابطين في الجبهات ومنها جبهة الساحل.



وثمن الجماعي مبادرة المؤسسة والتي تأتي في إطار التكافل الاجتماعي الذي يجب أن تقوم به المؤسسات والمنظمات ضمن أنشطتها.



فيما أشار مدير فرع المؤسسة بالحديدة عبد الله علي بجر إلى أن توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن المشاريع الخيرية للمؤسسة للاهتمام بأسر المرابطين في الجبهات.



وأوضح أن المؤسسة ستوزع السلال الغذائية لعدد ألف أسرة كمرحلة أولى.

[01/يونيو/2018]سبأ