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  رياضة
منتخب الشرطة والجيش يتوج بلقب بطولة الوحدة للقدم السباعية
[01/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:



توج منتخب الشرطة والجيش بلقب بطولة الوحدة لكرة القدم السباعية والتي نظمها الاتحاد العام للرياضة للجميع واستمرت عشرة أيام على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية.




جاء تتويج منتخب الشرطة والجيش بكأس البطولة إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره منتخب الرياضة للجميع بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب واي سبورت بالعاصمة صنعاء، سجل وليد نشوان "هدفين" وسعيد علي وسامي الحداء.

أدار المباراة عثمان الموقري وحميد البعداني وراقبها محمد الصايدي.

وعقب المباراة النهائية قام مستشار وزارة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العام للرياضة للجميع حسن الخولاني ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد ورئيس الفريق الفني لاكتشاف المواهب وإنشاء المدارس الكروية المدرب الوطني القدير سعيد العرشي ومشرف البطولة عبدالوهاب الحواني بتكريم منتخب الشرطة والجيش بكأس البطولة والميداليات الذهبية وتكريم منتخب الرياضة للجميع بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية.

يذكر أن البطولة التي أقيمت بنظام الكل مع الكل من دور واحد شارك فيها منتخبات الشرطة والجيش والرياضة للجميع والرواد والجاليات.

سبأ
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