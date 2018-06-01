محافظ إب يتفقد أحوال أسرة حسن ثابت الذي تعرض منزله للحريق

إب -سبأ:

تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، أحوال أسرة حسن محمد ثابت الذي تعرض منزله للحريق وسط مدينة إب القديمة، ما تسبب في وفاة ثلاثة من أطفاله.



وقدم المحافظ صلاح خلال الزيارة واجب العزاء لرب الأسرة حسن محمد ثابت في وفاة ثلاثة من أطفاله ومساعدة مالية للتخفيف من معاناتهم جراء الحريق الذي أدى إلى إصابة زوجته.



كما وجه محافظ إب بصرف مبلغ مالي لهذه الأسرة من مكتب الأوقاف بالمحافظة.. مؤكدا على أهمية تفقد أحوال الأسر المتضررة كواجب ديني وإنساني.



ودعا التجار والميسورين إلى تقديم الدعم لمحتاجين وتلمس أحوالهم المعيشية والمسارعة في فعل الخيرات خاصة في هذا الشهر الفضيل .



فيما ثمن حسن محمد ثابت هذه اللفتة الإنسانية لمحافظ المحافظة في تلمس احتياجاتهم ومواساتها جراء هذا الحادث.

[01/يونيو/2018]سبأ