ترامب يعلن عن لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية في 12 يونيو الجاري في سنغافورة

واشنطن – سبأ :



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة 12 يونيو الجاري، كما كان من المقرر أصلاً.



وقال ترامب في تصريحات أدلى بها في حديقة البيت الأبيض عقب استقباله مساعد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ تشول انه واثق بإنجاز تقدم منشود في المفاوضات بين الدولتين .. مشيراً إلى حرص الطرفين على التوصل إلى اتفاق.



واضاف قائلاً إنه يتوقع أن يحتاج الطرفان إلى أكثر من لقاء قمة واحد لتسوية جميع الخلافات القائمة بينهما.



وأكد الرئيس الأمريكي قناعته بالتزام زعيم كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية .. مشيراً الى انه يتطلع إلى اليوم الذي سيستطيع فيه رفع العقوبات عن بيونغ يانغ.



وأعلن ترامب تخليه عن عبارة "أكبر ضغط ممكن" بحق كوريا الشمالية، لأن العلاقات بين الدولتين بدأت تتحسن.



وشدد على أن الولايات المتحدة أعدت "مئات العقوبات الجديدة" ضد كوريا الشمالية، لكنه لن يفرضها إذا نجحت المفاوضات .



وأشار إلى أن مفاوضاته مع كيم قد تتمخض عن إنهاء النزاع بين كوريتين .. مشيراً الى أنه بحث هذا الموضوع اليوم مع مساعد زعيم كوريا الشمالية.



وأكد الرئيس الأمريكي ان المبعوث الكوري الشمالي سلّم له اليوم رسالة من كيم جونغ أون ووصفه بأنه "جيد وجدير بالاهتمام"، لكنه سرعان ما اعترف بأنه لم يفتح الرسالة بعد.

[01/يونيو/2018]سبأ