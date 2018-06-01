محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 200 سلة غذائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء صنعاء-سبأ:

دشنت مؤسسة متكاتفون التنموية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة بنان التنموية الخيرية اليوم توزيع 200 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة والمتضررة من العدوان بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



وأوضح مدير المؤسسة محمد قاطة أن المشروع يأتي في إطار حملة الوفاء للرئيس الشهيد الصماد والتي تنفذها مؤسسة بنان بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والنازحة والفقيرة .. داعيا رجال الخير والجمعيات والمؤسسات إلى تعزيز قيم التكافل المجتمعي ومساعدة المحتاجين.



وأشار إلى أهمية تلمس احتياجات الفقراء والمحتاجين والنازحين وأسر الشهداء والمرابطين والجرحى خلال الشهر الكريم وتقديم ما يعينهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي.



ولفت قاطة إلى أن توزيع 200 سلة غذائية يأتي ضمن برامج وأنشطة المؤسسة وتدخلاتها بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية التي فرضها العدوان والحصار.

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ