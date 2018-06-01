محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارية صنعاء تقر دعم أسر الشهداء والمرابطين بـ40 مليون ريال صنعاء-سبأ:

أقرت الهيئة الإدارية بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، دعم أسر الشهداء والمرابطين في الجبهات بمبلغ 40 مليون ريال.



حيث أقر الاجتماع صرف مبلغ 20 مليون ريال لأسر الشهداء من صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأوقاف وصرف 20 مليون ريال للمرابطين في جبهات العزة والصمود من أبناء المحافظة من صندوق النظافة والتحسين.



واعتبرت الهيئة الإدارية دعم أسر الشهداء والمرابطين في الجبهات واجب ديني ووطني وأقل ما يمكن تقديمه لأسر من ضحوا بأرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره ومن يقدمون أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التكافل المجتمعي والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمحتاجين وإرساء مبدأ التسامح والمؤاخاة وتعزيز الجبهة الداخلية.



كما أكد أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .. مشددا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد التجاوز التحديات الراهنة.

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ