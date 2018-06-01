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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 11:33:03م
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رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد قرار ترامب بشأن الرسوم الامريكية على الصلب والألومنيوم
[01/يونيو/2018]
لندن – سبأ :

إنتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.


وقالت ماي في بيان وفقاً لوكالة انباء رويترز إنها تشعر ”بخيبة أمل عميقة لهذا القرار الذي لا مبرر له“.

وأضافت ان ”الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يجب اعفاؤهما بشكل دائم من الرسوم الجمركية ونحن سنواصل العمل سويا لحماية ورعاية عمالنا وصناعاتنا“.

واوضحت ماي إن صناعات الصلب والألومنيوم لها أهمية ضخمة للمملكة المتحدة .. مشيرة إلى أنها تقدم أيضاً مساهمة للصناعة الأمريكية بما في ذلك مشاريع للدفاع تعزز الأمن القومي للولايات المتحدة.

سبأ
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