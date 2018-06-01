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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 11:33:03م
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  محلي
أمسية رمضانية بهمدان لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد
[01/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:

نظم مكتب التربية بمحافظة صنعاء بالتعاون مع السلطة المحلية بهمدان أمسية رمضانية في إطار أحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بحضور وكيلا المحافظة علي الغشمي وعاطف مصلي ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية.


وفي الأمسية أشار عضو مجلس الشورى يحيي علي عايض ومديرا التربية بالمحافظة هادي عمار ومديرية همدان صادق ردمان إلى أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد واستذكار صموده وشجاعته واستبساله وتضحيته .

وكدوا أهمية المضي على درب الشهيد والتمسك بمشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني" والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف الوطن.

وشددوا على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات الرامية تفكيك وحدة الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي واستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق الانتصار.

سبأ
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