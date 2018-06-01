رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لسعيدي يتوج بلقب بطولة فردي الأشبال لكرة الطاولة صنعاء-سبأ:

توج اللاعب وائل السعيدي بلقب بطولة فردي الأشبال ألـ 14 لكرة الطاولة على كأس الشهيد الرئيس الصماد واحتفاء بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



جاء تتويج السعيدي بالبطولة عقب تجاوز منافسه أمجد البرطي 4/ 2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة النادي الأهلي بصنعاء، فيما أحرز اللاعب نبيل الذماري المركز الثالث بفوزه على أشرف شوقي 3/ صفر.



وفي منافسات الناشئين بلغ الشقيقان بشير ومحمود المحاقري نهائي البطولة، حيث فاز الأول على منافسه هشام شمس الدين 3/ صفر وفوز الثاني على إيهاب عادل 3/ 1.



وكان اللاعب إيهاب عادل حقق المركز الثالث بفوزه على هشام شمس الدين 3/ صفر.



وتختتم منافسات البطولة التي يشارك فيها 44 لاعبا يمثلون أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وحجة وإب غدا بإقامة نهائي فردي الناشئين.



حضر المنافسات رئيس إتحاد اللعبة عصام السنيني والأمين العام مطهر زبارة وعدد من أعضاء الإتحاد.

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ