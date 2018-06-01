محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة حيدرة توزع كميات من التمور للأسر الفقيرة بصنعاء صنعاء -سبأ:

وزعت مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية اليوم كميات من التمور للأسر الفقيرة في أمانة العاصمة.



وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمؤسسة صخر الفراصي أن عملية التوزيع شملت أكثر من 200 أسرة فقيرة ومعدمة في مناطق الصافية وبني حوات بالأمانة.



ولفت إلى أن توزيع التمور يأتي ضمن أنشطة المؤسسة الخيرية خلال شهر رمضان بهدف مساعدة الأسر المحتاجة بمساهمة فاعلي الخير.



وأكد الفراصي أن المؤسسة تستعد لتدشين مشروع كسوة عيد الفطر بالشراكة مع منظمة Pure hands لأكثر من ألف و300 طفلا وطفلة من الأسر الأشد فقرا في محافظات صنعاء ، الضالع والحديدة، يتم توزيعها وفقا لمسوحات للأسر الأكثر احتياجا بما يخفف من معاناتها.



وأشار إلى أن مشروع كسوة العيد يمثل إحدى ثمار التعاون بين مؤسسة حيدرة ومنظمة Pure hands ضمن سلسلة مشاريع غذائية وصحية قادمة تنفيذا لمذكرة التعاون بينهما.

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ