محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد نشاط عدد من المطابخ الخيرية واحتياجات مركز الطفولة بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

تفقد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش، على نشاط وعمل مطبخين خيرين، احتياجات مركز الطفولة الآمنة بأمانة العاصمة.



حيث اطلع الفاتش على ما يقدمه المطبخ الخيري بحي الأمناء بمديرية الوحدة من وجبات لأكثر من 700 أسرة محتاجة وفقيرة ونازحه يوميا، بدعم ذاتي من أهالي المنطقة، واستمع من القائمين على المطبخ إلى شرح عن سير العمل والإعداد والتجهيز لوجبات الإفطار خاصة خلال شهر رمضان.



كما اطلع مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ونائب مدير المكتب راشد الأشول، على نشاط مطبخ الحاج عبدالله الخيري الذي يستهدف أكثر من ألف و200 أسرة محتاجة ونازحه وفقيرة خلال شهر رمضان.



وأشار إلى أن هذه المطابخ الخيرية تستحق الدعم والمساندة من قبل المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال المال والتجار لاستمرار نشاطها الخيري بما يكفل مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم جراء العدوان.



إلى ذلك تفقد الفاتش ومعه رئيس منظمة كروس عبدالكريم العنسي، احتياجات مركز الطفولة الآمنة التابع لمكتب الشؤون الاجتماعية بالأمانة وأنشطته التي يقدمها للأطفال.



حيث قدمت منظمة كروس دعم لمركز الطفولة الآمنة بمواد غذائية وفواكه وأواني طبخ ومبلغ مالي.

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ