مقتل ممرضة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزه – سبأ :

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم عن مقتل ممرضة وإصابة أكثر من 100 آخرين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة إن الممرضة رزان أشرف النجار (22 عاما) فارقت الحياة إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال إسعافها للمصابين في مخيم العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على 5 مسعفين بينهم المسعفة النجار خلال محاولتهم إسعاف الجرحى.



وأشار القدرة إلى أن أكثر من 100 شاب أصيبوا في مسيرات يوم الجمعة بينهم 40 بالرصاص الحي فيما أصيب الباقي بحالات اختناق وإصابات مختلفة نتيجة إطلاق قنابل الغاز.



وبمقتل الشابة الممرضة رزان أشرف النجار ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 119 منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.

[01/يونيو/2018]سبأ