محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمديرية حبيش بإب تناقش الأداء الخدمي إب-سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية حبيش محافظة إب المواضيع المتصلة بأوضاع المديرية وتعزيز الأداء الخدمي والتنموي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.



واستعرضت الأمسية الرمضانية هموم أبناء المديرية والصعوبات التي تعترض سير الأداء الخدمي والتنفيذي والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وتطرق المشاركون إلى الجوانب المتصلة بما يتعرض له الوطن من عدوان ودور الجميع في رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن.



وفي الأمسية أكد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمن .



فيما أشار عضو مجلس النواب أحمد النزيلي إلى أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .. داعيا الجميع إلى الهبة الشعبية للدفاع عن الوطن والانتصار له.



وألقيت في الأمسية كلمات من نائب رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان ومدير مديرية حبيش محمد الشبيبي ومسئول أنصار الله حسن الفرح ورئيس فرع المؤتمر الشعبي محمد النهمي والمستشار حميد عنتر .. أكدت أهمية استشعار الجميع المسؤولية في التحرك لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته .



ودعت الكلمات إلى الوقوف صفا واحد إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة والمحتلين .

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ