الامم المتحدة : مقتل 17 مدنياً خلال الأسبوعين الأخيرين في درنة شرق ليبيا

طرابلس – سبأ :



أعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا اليوم الجمعة عن ان 17 مدنياً على الاقل قتلوا في الاسبوعين الاخيرين في معارك بين الجيش الليبي وجماعات متشددة في درنة شرق البلاد .



وقالت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان “لقد بلغ تصعيد القتال في درنة مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي مع تزايد الاعمال القتالية ووصولها إلى مناطق مكتظة بالسكان”.



واضاف البيان “منذ 16 أيار/مايو، قتل ما لا يقل عن 17 مدنياً بينهم طفلان، وأصيب 22 آخرون بجروح، بينهم سبعة أطفال، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية” في المدينة التي تعتبر معقلاً للمتطرفين والمنطقة الوحيدة في شرق ليبيا التي لا تقع تحت سيطرة الجيش الليبي .



وبحسب البيان “سجل عدد الإصابات في صفوف المدنيين الرقم الأعلى خلال اليومين الماضيين، حيث لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح في يوم 30 أيار/مايو، ذلك إثر انفجار وقع أثناء محاولتهم مغادرة المدينة”.

[01/يونيو/2018]سبأ