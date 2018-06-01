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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 11:33:03م
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  رياضة
تأهل مايو إلى نصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني
[01/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:

تأهل فريق 22 مايو إلى نصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.


جاء تأهل مايو للمربع الذهبي للبطولة بعد فوزه على الشهيد عبد العزيز عبد الغني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الأهلي ضمن الدور ربع النهائي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتسبب مدافع الأهلي عبد الله حوبان في ركلة جزاء بعد عرقلته مهاجم مايو محمد العبيدي نفذها مفيد جمال بنجاح.

بهذا الإنتصار الثمين يلتقي مايو منافسه الشهيد الصماد في نصف نهائي البطولة التي تقام للعام ال 35 على التوالي.

وكان فريق الشهيد الصيفي تأهل لهذا الدور عقب تجاوزه شباب العروبة 4/1 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي دون أهداف.

وتختتم منافسات دور ربع نهائي البطولة غدا السبت بلقاء يجمع وزارة النقل مع ضيفه اليرموك والفائز من هذه المباراة يلاقي فريق الشهيد الصيفي في المربع الذهبي.

وفي منافسات كرة السلة إقترب فريق أهلي صنعاء من التتويج بفوزه على منافسه 22 مايو 70 مقابل 56.

سبأ
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