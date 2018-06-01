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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 11:33:03م
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الرئيس المشاط يناقش مع محافظ صنعاء مستوى الأداء الخدمي بالمحافظة(مصحح)
[01/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:



ناقش الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع محافظ صنعاء حنين قطينة، مستوى الأداء الخدمي بالمحافظة واحتياجاتها من المشاريع.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع بمحافظة صنعاء واحتياجاتها من المشاريع الخدمية وكذا خطط السلطة المحلية للتغلب على الصعوبات الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بمشاريع الأشغال العامة والكهرباء، وكذا احتياجات المحافظة لتوسيع وتحسين الخدمات الصحية ودعم المستشفيات بما يمكنها من تقديم خدماتها الصحية والطبية للمواطنين وكذا دعم مراكز الغسيل الكلوي لتخفيف معاناة المرضى.

واستعرض اللقاء الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في سبيل تحسين مستوى الخدمات والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة.

كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية بمحافظة صنعاء وخاصة في مجالات الصحة والأشغال والكهرباء والطرق.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز مستوى أداء السلطة المحلية والتنفيذية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه الرئيس المشاط، بجهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية خلال الفترة الماضية وحرصها على التغلب على الصعوبات وتعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

فيما ثمن محافظ صنعاء اهتمام الرئيس المشاط ودعمه للسلطة المحلية بالمحافظة بما يمكنها من التغلب على الصعوبات وتحسين مستوى الأداء وتوفير احتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة بما يسهم في تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.
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