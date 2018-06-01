محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين الأنشطة والأمسيات الثقافية في السجن المركزي بصنعاء صنعاء -سبأ:

دشنت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اليوم في السجن المركزي بصنعاء الأنشطة والأمسيات الثقافية لمنتسبي السجون.



تتضمن الأنشطة والأمسيات مسابقات وبرامج ثقافية متنوعة وأعمال فنية تعزز من قدرات ومهارات نزلاء السجون .



وفي التدشين أوضح وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد زيد اليوسفي أن الأنشطة الثقافية ستنفذ في عدد من السجون المركزية بالمحافظات ومراكز الحجز الاحتياطية.



وقال " إن هذه الأنشطة والأمسيات تهدف لتوعية نزلاء السجون بما يسهم في إعادة تأهيل السجين، وتوجيهه نحو أعمال ومهن يستفيد منها خلال أثناء فترة احتجازه في السجن ".



وأشار العميد اليوسيفي إلى أن الأنشطة ستشمل عرضا لبعض المهارات الحرفية والفنية التي تدرب عليها السجناء بما يسهم في خلق نوع من التنافس بين النزلاء لمثل هذه الأعمال .



فيما دعا مدير عام الإصلاحية المركزية العميد محمد محمد المأخذي ونائب مدير الإصلاحية العقيد عادل البدري، التجار ورجال المال والأعمال وفاعلين الخير لدعم السجناء في مختلف الإصلاحيات بالجمهورية.



وأوضحا أن هناك أكثر 224 من السجناء المعسرين، كثير منهم تجاوزا الفترة المحددة في حين لم يستطيعوا دفع ما عليهم من حقوق للغير، ما يتطلب تكاتف جهود المجتمع تجاههم.

سبأ [01/يونيو/2018]سبأ