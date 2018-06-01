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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 09:50:25م
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  اقتصاد
ارتفاع النفط وخام برنت يسجل 77.72 دولار للبرميل
[01/يونيو/2018]
سنغافورة – سبأ :

ارتفعت اسعار النفط اليوم الجمعة، لكن الخام الأمريكي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة.


وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 67.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.02 بتوقيت جرينتش.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في الجلسة السابقة، لكنه ارتفع 16 سنتا يوم الجمعة إلى 77.72 دولار للبرميل.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا الأسبوع إلى الانخفاض 1.5 بالمائة بعدما هبط الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمائة، بينما يتجه برنت إلى الارتفاع 1.3 بالمائة ليوسع الفارق بين الخامين.

ويرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي، بعد أن قفز الانتاج إلى 215 ألف برميل يوميا إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

سبأ
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