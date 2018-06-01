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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 09:50:25م
الرئيس المشاط يناقش مع محافظ سقطرى الأوضاع بالجزيرة واحتياجاتها من المساعدات
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري.
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  محلي
الرئيس المشاط يناقش مع محافظ سقطرى الأوضاع بالجزيرة واحتياجاتها من المساعدات
[01/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:



التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري.





جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في سقطرى وما خلفه الإعصار الذي ضرب الجزيرة مؤخرا من أضرار على سكان الجزيرة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين في سقطرى في الوقت الراهن والسبل الكفيلة بوضع خطة لتقديم المساعدات للمتضررين بعد حصر الأضرار جراء الإعصار.

كما تم استعراض المخاطر التي تتعرض لها المحافظة إزاء ما تنتهجه دول العدوان من سياسات لاحتلال الجزيرة وتدمير البيئة الطبيعية والبحرية والغطاء النباتي الفريد في سقطرى وكذا محاولاتها لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية عبر التواجد العسكري فيها الذي هو في الأساس تواجدا أمريكيا وبريطانيا.

وقد أشاد الرئيس المشاط بالجهود التي يبذلها محافظ سقطرى في متابعة أحوال المواطنين بسقطرى خاصة المتضررين من الإعصار.

بدوره ثمن محافظ سقطرى اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى بالأوضاع بالمحافظة ومساعدة المتضررين جراء الإعصار، ودعم جهود السلطة المحلية في هذا الجانب.

سبأ
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