مصدر بالدفاع: عمليات نوعية للجيش واللجان تكبد العدو عشرات القتلى والجرحى [01/يونيو/2018] صنعاء - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية كبدت العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى، وتمكنوا من السيطرة على مواقع خلال الساعات الماضية، فيما استهدف طيران العدوان مرتزقته الذين حاولوا الفرار من المواجهات.



وأوضح مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة مرتزقته الذين حاولوا الفرار من المواجهة مع الجيش واللجان الشعبية في برج الشعف غرب جحفان في جيزان مخلفا قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما ليليا تكتيكيا على مواقع المرتزقة في خدار العرجا في قانية في جبهة البيضاء باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي حققت أهدافها بدقة.



وفي جبهة الساحل الغربي استهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية ما أدى إلى تدميرها ومصرع طاقمها، كما استهدفوا ناقلة جند ومصرع وإصابة من كان على متنها.



وبين المصدر أن وحدة القنص في الساحل قنصت ستة من عناصر الارتزاق، فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعات قوات الغزو والاحتلال في الساحل الغربي مخلفة العشرات بين قتيل وجريح.



وذكر المصدر أنه تم التصدي لمحاولات قوى العدوان والمرتزقة في الزحف على منطقة الفازة في الساحل وتم تكبيد قوى العدوان والمرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.



وأكد المصدر سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية على تبة النوبة في جبهة حمير تعز، فيما تم كسر زحف مدعوم بغطاء جوي على جبل محرز بالاجاشر.



وتمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف قبالة منفذ علب وباتجاه أبواب الحديد وكبدوا العدو خسائر في الأرواح والعتاد، وإحراق طقم يحمل معدل12.7 شرق جحفان، واستهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق وادي القصب بقصف مدفعي حقق إصابات مباشرة في صفوفهم.



كما أكد المصدر كسر زحف على تباب البراكين ومنفذ علب نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة الذين تكبدوا خسائر إضافية في محاولتهم الهجوم على جبل ميرز وجبل ميهر في الأجاشر.



وحيا المصدر الملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وما يحققوه من إنجازات في الدفاع عن الوطن قلبت المعادلة وعززت من الثقة بالانتصار على قوى الطغيان والهيمنة.



وأشاد المصدر بالجهد الشعبي والمدد غير المنقطع الذي يقدمه أبناء الشعب اليمني وقبائله وأحراره لأبطال الجيش واللجان الشعبية والصمود الأسطوري الذي يتجدد كل يوم .. منوها بمواقف وصمود أبناء الساحل الغربي وتهامة والذي يمثل أمثلة حية على حرية وكرامة وعزة الإنسان اليمني التي لا تقبل المساوة كما لا تقبل الغازي والمحتل.

سبأ