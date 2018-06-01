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محافظة تعز تحيي أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد
[01/يونيو/2018] تعز - سبأ :
أحيت محافظة تعز مساء أمس أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بحضور المحافظ عبده الجندي ووكلاء المحافظة .

وفي الفعالية أشاد محافظ تعز بالدور الوطني والنضالي للرئيس الشهيد صالح الصماد والذي ضحي بنفسه في سبيل الانتصار للوطن وحريته وعزته ضد جحافل المحتلين ، مشيراً إلى أن التاريخ خلده في صفحات من نور .

وقال : " سنظل ننهل من السيرة العطرة للرئيس الشهيد ونستلهم منها الدروس والعبر في حب الوطن والدفاع عن المستضعفين ورفض الارتهان والهيمنة " ، وأضاف مخاطباً قوى العدوان : " أهون أن نموت ونحن ندافع عن كرامتنا وأرضنا وشرفنا " .

وحيا المحافظ الجندي الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات دفاعا عن الوطن واستقلاله ، مشيداً بالانتصارات التي يسطرونها في جبهة الساحل الغربي والتنكيل بالغزاة والمحتلين .

وأشار إلى أن هذه الانتصارات والملاحم البطولية تؤكد أن اليمن مقبرة للغزاة لافتاً إلى أن الأبواق الإعلامية للعدوان قد أدمنت الكذب وتزييف الحقائق .

وجدد المحافظ دعم ومساندة أبناء تعز للرئيس مهدي المشاط للخروج بالوطن إلى بر الأمان .

فيما ألقى مدير عام مكتب التربية والتعليم عبد الخالق الصراري كلمة ترحيبية أكد فيها أن استهداف الرئيس الشهيد استهداف لكل اليمنين ، مشيدا بمواقفه الوطنية في الدفاع عن الوطن .

وأشار إلى أن الرئيس الشهيد صالح الصماد كان رجل التوافق وتجلت فيخ الحكمة اليمانية بكل معانيها .

كما ألقيت عدد من الكمات والقصائد الشعرية تناولت مناقب الرئيس الشهيد وحياته الجهادية .
حضر الفعالية مديرا الأمن العام والسياسي وأعضاء المكتب التنفيذي ومدراء المديريات والقيادات الأمنية والتربوية ووجهاء وأعيان المحافظة .
سبأ
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