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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 06:14:09م
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وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة للتنديد بجرائم العدوان 
[01/يونيو/2018]

صنعاء - سبأ:
نظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي تحت عنوان " معركة الحديدة معركة جميع اليمنيين ".

وأكد المشاركون في الوقفات أن معركة الساحل الغربي، معركة كل اليمنيين وأن الجميع سيقف صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن. 

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات الجميع إلى التسلح بالوعي خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار .. مشدداً على الأجهزة الأمنية القيام بةواجبها ودورها في ملاحقة المرجفين والخلايا الإجرامية التي تستهدف النيل الوطن وأمنه وإستقراره.

وأكدت البيانات أن التصعيد الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي في الساحل الغربي واعتراف الأمريكان بإشرافهم على هذه المعركة، وما صاحب ذلك ضجة إعلامية وأكاذيب من قبل مرتزقة العدوان لن يضعف معنويات اليمنيين، ولن تؤثر أكاذيب وأراجيف المرجفين ".

وأشارت إلى أن الشعب اليمني اليمنين يدرك أهمية معركة الساحل وسعي الأمريكي للسيطرة وإحكام حصاره على الشعب.

كما دعت البيانات كل قبائل اليمن إلى الدفع بالرجال والشباب إلى جبهات الساحل وجعل تهامة محرقة المدرعات و مقبرة الغزاة ومرتزقتهم .

وباركت البيانات انتصارات رجال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الساحل الغربي وكل الجبهات.


سبأ
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