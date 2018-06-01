وزير الزراعة يتفقد أعمال الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا بأمانة العاصمة [01/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم سير تنفيذ أعمال الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا في مديريات أمانة العاصمة التي تنفذها كمرحلة أولى وزارة المياه والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة .



واطلع وزير الزراعة ومعه وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ، على آلية مكافحة الحشرات الناقلة لوباء الكوليرا ومستوى تنفيذ الحملة من قبل الفرق الفنية التي تنفذ أعمال الرش ، بالإضافة إلى نسبة الإنجاز والمواقع التي تم استهدافها خلال الأيام الماضية من الحملة .



واستمع الوزير غازي من عدد من الفنيين في فرق المكافحة الميدانية إلى شرح حول أعمال الحملة والمواقع المستهدفة والتي تم مكافحتها والمعوقات والمشاكل التي تواجههم أثناء تنفيذ أعمال الرش والمكافحة .



وأشاد بجهود فرق الرش والمكافحة الميدانية ، ودورها في الحد من انتشار وباء الكوليرا ، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعكس صورة من صور الصمود والثبات في وجه العدوان الذي تسبب في تفشي الكوليرا في العديد من محافظات الجمهورية .



وحث وزير الزراعة والري على تضافر الجهود الرسمية والشعبية لضمان نجاح الحملة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإزالة المخلفات التي تمثل بؤرة لتكاثر الوباء .



وأكد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات الممكنة لفرق الرش والمكافحة الميدانية .. داعياً إلى بذل مزيد من الجهود ورفع وتيرة العمل والرش لمختلف البؤر والمستنقعات ومواقع انتشار الحشرات الناقلة والمسببة لتكاثر الكوليرا في مختلف المناطق والمديريات المستهدفة .



فيما قدم مدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس عبدالله السياني نبذه مختصرة عن سير الحملة وما تم انجازه خلال الخمس الماضية.. مبيناً ان الحملة تستهدف مديريات بني الحارث ، الثورة ، معين ، التحرير ، الوحدة والسبعين في أمانة العاصمة كمرحلة أولى .



وأشار إلى أنه ينفذ الحملة 204 أشخاص موزعين على أكثر من ألف و200 موقع تشمل البؤر والمستنقعات التي تشكل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات الناقلة للوباء ، لافتاً إلى أنه يرافق الحملة فرق توعية ميدانية للمواطنين حول أهمية المكافحة الحشرات للحد من انتشار الكوليرا .



يشار الى أن وزارة الزراعة والري نفذت العام الماضي حملة رش ميدانية طوعية لمكافحة الحشرات الناقلة لوباء الكوليرا واستهدفت البؤر والمستنقعات في عدد من مناطق مديريات أمانة العاصمة باستخدام وسائل رش المبيدات والمرشات الضبابية.





سبأ