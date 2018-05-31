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أهلي صنعاء ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بملتقى وحدة صنعاء الرمضاني
[01/يونيو/2018] صنعاء -سبأ:
تأهل فريق أهلي صنعاء لمنافسات المربع الذهبي من بطولة ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني الثاني.

 وجاء تأهل الأهلي إثر فوزه الكبير على الشرطة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس لحساب الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى .

 وسجل أهداف الأهلي الهاجم سعيد المنصوب الذي لم يمهل الشرطة سوى دقيقتين ليفتتح التسجيل، ثم ضاعف زميله احمد جوبح النتيجة وسجل الهدف الأهلاوي الثاني والشوط الأول مشارف على نهايته.

ووسع وحيد الخياط الفارق بتسجيل هدف الأهلي الثالث عند الدقيقة ال65 ، قبل أن يختتم زكريا طفطوف أهداف الأهلي عندما سجل الهدف الرابع عند الدقيقة ال70 .

بهذا الفوز اعلن الأهلي عن نفسه ثاني الفرق المتأهلة دون النظر لنتيجة مباراة العروبة وشعب اب التي ستقام اليوم الجمعة ورفع رصيده إلى عشر نقاط وبقي الشرطة في ذيل الترتيب بدون نقاط .

ولحساب المجموعة الأولى تغلب منتخب ذمار على نظيره أزال محققا فوزه الأول في البطولة بأربعة أهداف نظيفة.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن منتخب ذمار تمكن من هز الشباك أربع مرات عبر محمد خالد (هاتريك)، ومحمد صالح ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة ويرتقي للترتيب الثالث بينما بقى أزال في مؤخرة الترتيب دون نقاط .

هذا وتتواصل مباريات البطولة مساء اليوم الجمعة بإقامة اللقاء المفصلي والمهم بين متصدر المجموعة الثانية منتخب تعز بتسع نقاط والثاني وحدة صنعاء بست نقاط.

ويحتاج منتخب تعز المتأهل سلفا للفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة أما وحدة صنعاء الذي تبقي له لقاءين في البطولة سيكون مطالب بالتعادل من أجل التأهل في لقاء والفوز في لقاءه الأخير ضد منتخب ذمار من أجل خطف صدارة المجموعة.

وفي منافسات المجموعة الثانية يحتاج صاحب المركز الثاني  شعب اب سبع نقاط  للتعادل أو الفوز في اللقاء الذي سيجمعه بثالث الترتيب العروبة ست نقاط مساء اليوم من أجل التأهل للمربع الذهبي، أما الخسارة فتعني تأهل خصمه العروبة الذي يحتاج للفوز ولا غيره .


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