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أمسية رمضانية في المحويت لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد
[01/يونيو/2018] المحويت - سبأ:

أقيمت بمحافظة المحويت أمسية رمضانية برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد والتأكيد علی استمرار رفد جبهة الساحل الغربي ،.



وفي الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة يحيى عبده ابراهيم والعقال والشخصيات الاجتماعية ، استعرض محافظ المحويت محطات من حياة الرئيس الشهيد الصماد وتضحياته  التي سيسجلها التأريخ في أنصع صفحاته .



وأكد أن الظروف الراهنة تستلزم تضافر جهود أبناء الوطن لمواصلة النضال في مواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر ، داعياً إلى اليقظة والتوعية ضد المشاريع التآمرية لتحالف العدوان بعد فشله عسكريا في مختلف الجبهات .



 وشدد محافظ المحويت علی ضرورة التحرك نحو الجبهات وتعزيز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي للتصدي لدول تحالف العدوان ومخططاتها التدميرية .



وأشار إلى أن تصعيد العدوان في جبهة الساحل الغربي لن يثني الشعب عن مواصلة الصمود والدفاع عن سيادة الوطن و أمنه واستقراره ، مشيداً بالملاحم البطولية للجيش واللجان الشعبية وتصديهم لزحوفات مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد .



وحيا المحافظ بن حيدر التفاف أبناء محافظة المحويت وموقفهم الوطني المناهض للعدوان واستمرارهم في رفد الجبهات للدفاع عن السيادة الوطنية وتطهير الوطن من دنس الغزاة وأعوانهم المرتزقة .



وألقيت كلمات في الأمسية أشادت بالرئيس الشهيد وشجاعته ، مؤكدة أن إمعان العدوان في قتل الأطفال والنساء وتدمير مقدرات الشعب اليمني لن يثنيه عن الصمود و السير علی درب الشهيد الصماد والعمل بمشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني " لبناء الدولة ومواجهه صلف العدوان.



وأكدت الأمسية استعداد أبناء محافظة المحويت للمشاركة في الرد علی تصعيد العدوان ومرتزقته في الساحل الغربي للذود عن سيادة الوطن وكرامة الشعب.






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