ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 12:55:28م
 دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وإسقاط مروحية أباتشي معادية
دك قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته ، وتم قنص سبعة جنود ومرتزقة في جيزان ، فيما أسقطت الدفاعات الجوية مروحية أباتشي تابعة للعدوان .
الرئيس السوري : الولايات المتحدة تدعم الجماعات الارهابية لإطالة امد الحرب
إتهم الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة للجماعات الارهابية في بلاده بدعم هذه الجماعات لإطالة امد الحرب .
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
زين الدين زيدان يعلن إستقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني
أعلن الفرنسي الجزائري الاصل زين الدين زيدان اليوم الخميس استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني .
آخر الأخبار:
أهلي صنعاء ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بملتقى وحدة صنعاء الرمضاني
أمسية رمضانية في المحويت لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد
إحياء أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد بالسلفيةفي ريمة
استعراض آلية تفعيل الإيرادات الزكوية في خميس بني سعد  بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إحياء أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد بالسلفيةفي ريمة
[01/يونيو/2018] ريمة -سبأ:
نظم أبناء بني الغرضي وبني العسكري وبني نفيع  بمديرية السلفية محافظة ريمة أمسية رمضانية إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد.

وفي الأمسية التي حضرتها القيادات المحلية والمجتمعية أشار وكيل المحافظة محمد الوسد إلى أن أبناء السلفية خاصة وريمة عامة سيظلون أوفياء للرئيس الشهيد صالح الصماد.

وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود خلال المرحلة الراهنة للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.. مؤكداً ضرورة تعزيز وحدة الصف والتلاحم الشعبي لمواجهة العدوان.

و ألقيت كلمات أكدت جاهزية أبناء بني الغرضي وبني العسكري وبني نفيع لرفد الجبهات وخاصة جبهات الساحل الغربي للدفاع عن الوطن ودحر الغزاة.

كما أكد المشاركون في الأمسية السير على درب الرئيس الشهيد صالح الصماد والوقوف إلى  جانب القيادة السياسية في التصدي للعدوان.



سبأ
  المزيد من (محلي)
أهلي صنعاء ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بملتقى وحدة صنعاء الرمضاني
أمسية رمضانية في المحويت لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد
استعراض آلية تفعيل الإيرادات الزكوية في خميس بني سعد  بالمحويت
 دك مواقع العدو السعودي ومرتزقته وإسقاط مروحية أباتشي معادية
مديرية شعوب بأمانة العاصمة تنظم أمسية إحياء لأربعينية الشهيد الصماد
أمسية رمضانية بذمار تؤكد أهمية الاصطفاف لمواجهة العدوان
اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية تنظم فعالية لمناصرة الشعب الفلسطيني
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة
الزراعة تواصل حملة التحصين البيطرية للأغنام والماعز بتعز
أمسية رمضانية لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by