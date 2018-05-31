إحياء أربعينية الشهيد الرئيس صالح الصماد بالسلفيةفي ريمة [01/يونيو/2018] ريمة -سبأ:

نظم أبناء بني الغرضي وبني العسكري وبني نفيع بمديرية السلفية محافظة ريمة أمسية رمضانية إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد.



وفي الأمسية التي حضرتها القيادات المحلية والمجتمعية أشار وكيل المحافظة محمد الوسد إلى أن أبناء السلفية خاصة وريمة عامة سيظلون أوفياء للرئيس الشهيد صالح الصماد.



وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود خلال المرحلة الراهنة للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار.. مؤكداً ضرورة تعزيز وحدة الصف والتلاحم الشعبي لمواجهة العدوان.



و ألقيت كلمات أكدت جاهزية أبناء بني الغرضي وبني العسكري وبني نفيع لرفد الجبهات وخاصة جبهات الساحل الغربي للدفاع عن الوطن ودحر الغزاة.



كما أكد المشاركون في الأمسية السير على درب الرئيس الشهيد صالح الصماد والوقوف إلى جانب القيادة السياسية في التصدي للعدوان.







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