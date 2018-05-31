استعراض آلية تفعيل الإيرادات الزكوية في خميس بني سعد بالمحويت [01/يونيو/2018] المحويت - سبأ:

استعرضت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها بمديرية خميس بني سعد آلية تحديث أوعية تحصيل الإيرادات الزكوية.



وتناول الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية خميس بني سعد علي الملحاني ، التصورات الهادفة لمعالجة القصور في التحصيل وتسديد الإيرادات المتأخرة لدى المشمولين بها للأعوام الماضية.



وتطرق الاجتماع إلی خطة تطوير عمل فرع مكتب الواجبات بالمديرية وآلية تفعيل مهام الفرق الميدانية المكلفة بالتحصيل ، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها قيادة المحافظة لتحسين إيرادات زكاة الأموال والأنفس وتكثيف الجهود للتحصيل والتوريد أولا بأول.



وحث مدير عام مكتب الواجبات بالمحافظة محمد عبدالكريم علی استشعار المسؤولية الدينية في دفع الزكاة كونها ركن أساسي من أركان الإسلام ، مؤكداً أهمية التوعية للمبادرة بدفع الزكاة للدولة .



حضر الاجتماع أمين عام محلي المديرية محمد المأمون ومدير مكتب الواجبات وموظفو المكتب وعدد من عقال وأمناء المديرية.





سبأ