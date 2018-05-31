مديرية شعوب بأمانة العاصمة تنظم أمسية إحياء لأربعينية الشهيد الصماد [01/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

نظم المجلس المحلي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة أمسية رمضانية إحياء لأربعينية الشهيد الرئيس الصماد، تحت شعار " شهر رمضان شهر الثبات والصمود في مواجهة العدوان ".



وفي الأمسية بحضور وكيل أمانة العاصمة المساعد للشئون القانونية محروس عقبة، أشار مدير عام المديرية مهدي عرهب، إلى مواقف ودور الشهيد الصماد في التصدي للعدوان والذود عن الوطن وسيادته .. مؤكداً السير على نهج الشهيد الرئيس الصماد في التضحية والدفاع عن الوطن.



وأشار إلى إسهامات الشهيد الرئيس الصماد في بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها من خلال مشروعه " يد تحمي .. يد تبني ".



وأكد المشاركون في الأمسية بحضور مدير عام شئون الأحياء قناف المراني وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالأمانة وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال بالمديرية المضي على درب الشهيد الصماد في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان .



وشددوا على أهمية استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان والنفير العام لرفد الجبهات.. داعين شباب المديرية إلى الالتحاق بلواء الشهيد الصماد للدفاع عن الوطن ومواجهة قوى تحالف العدوان.

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