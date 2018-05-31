أمسية رمضانية بذمار تؤكد أهمية الاصطفاف لمواجهة العدوان [01/يونيو/2018] ذمار - سبأ:

نظمت بمحافظة ذمار أمسية رمضانية إحياء لأربعينية الرئيس الشهيد صالح علي الصماد وذلك في اطار برنامج الأمسيات بالمحافظة تحت شعار " انتصارنا في صمودنا".



وفي الأمسية التي حضرها وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وأعضاء المجالس المحلية وعلماء وأكاديميين ومشائخ وشخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وأمنية وممثلي المكونات السياسية ومنظمات المجتمع بالمحافظة، أشار المحافظ محمد حسين المقدشي إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان للعام الرابع ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته.



ولفت إلى أن العدوان يستهدف تمزيق اليمن والنيل من أمنه واستقراره وتماسك نسيجه الاجتماعي.



وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز وحدة الصف والتكافل ونبذ كل أسباب الفرقة والإختلاف، وتعزيز عوامل الصمود والثبات واستمرار التحشيد ورفد الجبهات لمواجهة العدوان والدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.



ولفت محافظ ذمار إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتفعيل مؤسسات الدولة وتنمية الموارد بما يمكنها من تلبية احتياجات المجتمع.. مؤكدا أهمية استشعار الجميع للمسئولية في ظل الظروف الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار.



وأشاد بالمواقف المشرفة لأبناء ذمار بمختلف انتماءاتهم في مختلف الظروف وفي مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.. مؤكدا أهمية تعزيز قيم الإخاء والتسامح والتصدي لمثيري الفتن والحفاظ على السلم الاجتماعي وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الأخرى.



ودعا محافظ ذمار رجال الأعمال والتجار إلى المبادرة لدفع ما عليهم من زكاة وتطهير أموالهم والقيام بواجبهم الديني والإنساني تجاه المجتمع وتفقد أحوال الفقراء والمحتاجين وخصوصا في أيام الشهر الكريم.



وحثهم على المساهمة الفاعلة في التخفيف من معاناة النازحين، وتلمس احتياجات أسر الشهداء والجرحى، وتقديم ما يستطيعون لمساعدة السجناء المعسرين.



أشار إلى أهمية تعزيز دور العلماء والخطباء في التوعية المجتمعية بمخاطر العدوان وضرورة الحفاظ على وحدة الصف وبما يعزز من الصمود واستمرار التحشيد ورفد الجبهات.



وألقيت خلال الأمسية كلمات أشارت إلى أهمية الشهر الكريم وضرورة اغتنامه في تعزيز قيم التسامح والإخاء.



وحثت على تعزيز التلاحم الوطني في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته الهادفة إلى تمزيق الوطن.. مؤكدة على أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في التحشيد ورفد الجبهات والسير على نهج الرئيس الشهيد صالح الصماد حتى تحقيق النصر.



تخلل الأمسية قصيدة أكدت على وحدة الصف في مواجهة العدوان.. مشيدة بالملاحم التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

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