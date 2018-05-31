اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية تنظم فعالية لمناصرة الشعب الفلسطيني [01/يونيو/2018] نظمت اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية مساء أمس بصنعاء فعالية لمناصرة الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية تحت شعار " القدس يجمعنا".



وفي الفعالية أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس إلى التداعيات الخطيرة لما يجري في الساحة الفلسطينية وخاصة في القدس وغزة من حرب إبادة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.



وأكد أن تلك التداعيات تضع الجميع أمام مسؤولية التعاطي مع الوضع بالثبات كون المشروع الأمريكي الصهيوني يستهدف الأمة العربية والإسلامية.



ودعا العيدروس الجميع إلى وحدة الصف والحشد للجبهات لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي وحلفائهم في عدوانهم على اليمن بلد الإيمان والحكمة وكذا التضامن الشعبي والرسمية لمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن نفسه ومقدسات الأمة من العدوان الأمريكي الصهيوني.



كما القيت في الفعالية كلمات من القائم بأعمال حركة حماس في اليمن معاذ أبو شماله وعن المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي وعن الأحزاب والمكونات السياسية طه الهمداني وكلمة للعلماء ألقاها الشيخ محمد طاهر أنعم، أشارت في مجملها إلى الأهمية التي تمثلها القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين.



وأكدت الكلمات أن الإعلان الأمريكي يعتبر امتدادا لوعد بلفور المشئوم الذي أعطى من لا يملك ارض فلسطين وإعلان الحركة الصهيونية دولتها.



وأشارت إلى أنه لم يمر يوم خلال هذه العقود إلا والشعب الفلسطيني يعاني القتل والتشريد ويقدم شهداء تلو الشهداء وأخر ذلك في مسيرات العودة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في غزة بالإضافة إلى المواجهات في الضفة الغربية وغيرها.



واستعرضت الكلمات دور اليمن على مر التاريخ في مساندة ودعم القضية الفلسطينية .. مؤكدة ثبات الموقف بمسؤولية وطنية وقومية نتيجة التحديات والأخطار التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل التخاذل العربي.



حضر الفعالية عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.

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