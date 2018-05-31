ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 02:48:52ص
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة
قال مصدر بوزارة الدفاع، إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات نوعية خلال الساعات الماضية في عدد من الجبهات كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتحييد عدد من المواقع العسكرية.
الرئيس السوري : الولايات المتحدة تدعم الجماعات الارهابية لإطالة امد الحرب
إتهم الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة للجماعات الارهابية في بلاده بدعم هذه الجماعات لإطالة امد الحرب .
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
زين الدين زيدان يعلن إستقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني
أعلن الفرنسي الجزائري الاصل زين الدين زيدان اليوم الخميس استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني .
آخر الأخبار:
مديرية شعوب بأمانة العاصمة تنظم أمسية إحياء لأربعينية الشهيد الصماد
أمسية رمضانية بذمار تؤكد أهمية الاصطفاف لمواجهة العدوان
اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية تنظم فعالية لمناصرة الشعب الفلسطيني
الزراعة تواصل حملة التحصين البيطرية للأغنام والماعز بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[01/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



قال مصدر بوزارة الدفاع، إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات نوعية خلال الساعات الماضية في عدد من الجبهات كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتحييد عدد من المواقع العسكرية.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شمولية ونجاح العمليات بحسب الأهداف المرصودة لها ووفق التكتيك المتبع لاستنزاف العدو وإحباط مخططاته.. مشيرا إلى أنه تم تدمير طقمين عسكريين يحملان مرتزقة وعتاد الحربي أثناء محولتهما الاقتراب باتجاه التباب الحمر.

ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع العدو في قرية الحول بجبهة نهم أسفرت عن مقتل المرتزقة المتواجدين في الموقع.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية نوعية في جبهة نهم على مواقع المرتزقة في سفينة القتب وشعب الجرجور وتطهير موقع السفينة ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.. مؤكدا فشل عمليات استهداف المواقع بالمدفعية من قبل العدو ليحلق طيران العدوان للرصد ومتابعة العملية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية قبل أن يعودوا إلى مواقعهم سالمين، كما تم تدمير طقم في منطقة الصوح ومصرع من كان على متنه.

وأوضح المصدر أن جهة الساحل الغربي شهدت عدد من العمليات العسكرية الناجحة، حيث تم تدمير طقم بقذائف المدفعية في الفازة وتدمير معدل عيار 5ر14 وقنص ستة من المرتزقة في الفازة واستهداف ناقلة جند محملة بالأفراد بصاروخ موجه ومصرع وإصابة من كان على متنها، واستهداف ناقلة جند بعبوة ناسفة ومقتل وإصابة من كان على متنها من الغزاة السودانيين في جبهة المخا.

وفي جبهة الحدود أكد المصدر صد زحف على جبل شعير بجبهة عسير والتنكيل بالقوة المهاجمة، وتدمير طقم عسكري غرب موقع السديس في نجران ومقتل من كان على متنه من القوات السعودية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مديرية شعوب بأمانة العاصمة تنظم أمسية إحياء لأربعينية الشهيد الصماد
أمسية رمضانية بذمار تؤكد أهمية الاصطفاف لمواجهة العدوان
اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية تنظم فعالية لمناصرة الشعب الفلسطيني
الزراعة تواصل حملة التحصين البيطرية للأغنام والماعز بتعز
أمسية رمضانية لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بالجوف
تدشين مشروع توزيع 180 سلة غذائية في شعوب بأمانة العاصمة
تدشين حملة إرشادية بعنوان على خطى الرئيس الشهيد الصماد ماضون بالحديدة
تكريم عمال النظافة بصعدة بمناسبة شهر رمضان
مؤسسة الشهداء تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية لأسر الشهداء بعمران
عضو المجلس السياسي الأعلى النصيري يعزي في وفاة نبيل الكبودي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by