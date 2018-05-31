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الزراعة تواصل حملة التحصين البيطرية للأغنام والماعز بتعز
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الزراعة تواصل حملة التحصين البيطرية للأغنام والماعز بتعز
[01/يونيو/2018] تعز - سبأ:



تواصل وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري ومكتب الزراعة بتعز، حملة التحصين البيطرية ضد طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومكافحة الطفليات الداخلية.

تهدف الحملة التي تنفذها ثمان فرق بيطرية وفريق إشرافي على مدى 25 يوم، تحصين 110 آلاف رأس من الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومكافحة الطفليات ووقايتها من الإصابة بالأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية وذلك في مديريتي ماوية ودمنة خدير بتعز.

وأوضح مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة الدكتور محمد شجاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنفيذ مثل هذه الحملات المجانية بدعم وتمويل من الهيئة الطبية الدولية تعد أحد الوسائل التي تتخذها الهيئة ضمن برنامجها الذي يسهم في تشجيع المزارعين ومربيي الثروة الحيوانية ومساعدتهم على حماية حيواناتهم وبما من شأنه تحسين مستوى دخلهم المعيشي خاصة المزارعين في المناطق الريفية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الصحة الحيوانية بمكتب الزراعة والري بمحافظة تعز الدكتور نزار الأغبري أن الحملة البيطرية التي يشارك في تنفيذها ثمان فرق بيطرية تستهدف تحصين ومكافحة الطفليات للماعز والأغنام في مديرتي ماوية ودمنة خدير.

وأشار إلى أن الحملة ستستمر في المحافظة حتى انتهاء المدة المحددة لها بما يسهم في وقاية الثروة الحيوانية التي تعتبر مصدر أساسي وهام لتوفير الأمن الغذائي .

وأكد على ضرورة التوسع في تنفيذ مثل هذه الحملات التي تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والهيئة الطبية الدولية لتشمل مختلف المناطق والمديريات من أجل تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض بواسطة التطعيم باللقاحات التي تساعد على إكساب الحيوانات مناعة وتجعلها أكثر مقاومة للإصابة بالأمراض.

سبأ
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