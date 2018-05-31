أمسية رمضانية لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد بالجوف [01/يونيو/2018] الجوف - سبأ:

عقدت بمديرية برط العنان محافظة الجوف أمسية رمضانية لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد وتفعيلا لحملة الحشد والتعبئة في مواجهة العدوان، نظمتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وفي الأمسية التي حضرها عدد من الشخصيات الإجتماعية والقيادات الإدارية .. أشاد محافظ الجوف سام الملاحي بدور العلماء والخطباء في التوعية بأهمية دعم جهود التنمية في المحافظة وتبصير المجتمع بما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار ظالم.



وأكد أهمية دور العلماء والخطباء في تعزيز قيم المحبة والسلام والتكافل والتراحم وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن .



وحث المحافظ الملاحي الجميع على القيام بدورهم في غرس المفاهيم الوطنية ونبذ ثقافة الأحقاد والكراهية والنعرات التي يسعى من خلالها العدوان ومرتزقته تحقيق أجندته.



وألقيت خلال الأمسية عددا من الكلمات والمداخلات تناولت في مجملها المواضيع التي تهم أبناء المحافظة ومعالجة الإختلالات وتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين وحل قضاياهم.



وتطرق المشاركون إلى التحديات الراهنة التي يتعرض لها الوطن جراء العدوان والدور المناط بالجميع في مساندة الجهود الحكومية للحفاظ على الأمن والاستقرار ورفد الجبهات ورص الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية.

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