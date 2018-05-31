تدشين مشروع توزيع 180 سلة غذائية في شعوب بأمانة العاصمة [01/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

دشنت مؤسسة ياقوت اليمن التنموية أمس مشروع توزيع 180 سلة غذائية بحي الجراف بمديرية شعوب بأمانة العاصمة.



وأوضح رئيس مؤسسة ياقوت يحيى الشهاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المشروع يأتي في إطار حملة الشهيد الصماد التي تنفذها المؤسسة بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والنازحة والمتضررة في عدد من مديريات الأمانة.



وأشار إلى أنه تم توزيع 90 سلة غذائية كمرحلة أولى ضمن برامج وأنشطة المؤسسة وتدخلاتها بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة خاصة في ظل استمرار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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